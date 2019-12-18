У WhatsApp нашли уязвимость в групповых чатах

Компания Check Point нашла в приложении WhatsApp уязвимость, которая давала участникам групповых чатов сервиса возможность блокировать его работу на устройствах пользователей. Об этом сообщается на сайте компании.

Уточняется, что пользователи могли отправить в чат сообщение, которое ставило под угрозу блокировки других собеседников.

Отмечается, что текст должен быть сделан так, чтобы алгоритм воспринял номер телефона автора как недействительный. Также текст сообщения считывался как нечисловой или был короче пяти символов или длиннее 20.

Так устройствам других членов чата было отказано в обслуживании, что заставляло их удалять приложение и скачивать его снова. При этом терялись файлы и переписки. Заявляется, что WhatsApp уже устранил все неполадки.