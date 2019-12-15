Новый канал утечки персональных данных обнаружен в России

Новым каналом утечки персональных данных россиян стали IT-специалисты компаний, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование DeviceLock.

Данный вид инсайдеров впервые зафиксирован в исследовании 2019 года, на него приходится 2% всех утечек. Несмотря на малое количество инцидентов, объем похищенной через этот канал информации достигает 25-30%.

Все крупные утечки информации из банков за текущий год произошли при участии IT-специалистов, отмечает технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.

Широкие возможности для кражи персональной информации объясняются наличием у системных администраторов доступа ко всему массиву данных информационной системы, пояснил директор по методологии и стандартизации Positive Technologies Дмитрий Кузнецов.

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