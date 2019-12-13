Аккаунт Россотрудничества в Twitter заблокировали из-за публикации о Дне Конституции

Twitter заблокировал официальный аккаунт Россотрудничества после опубликованной на странице информации о Дне Конституции России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу агентства.

В пресс-службе уточнили, что после запроса в Twitter о причинах блокировки, пришел ответ, что это произошло из-за публикации о Дне Конституции. Сейчас данная публикация удалена администрацией.

Отмечается также, что в агентстве ждут более подробного официального ответа от администрации Twitter по поводу блокировки, а также о возможностях разблокировки.

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