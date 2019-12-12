Apple внезапно выпустила обновление для старых устройств
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Apple обновила систему iOS для устаревших смартфонов и других девайсов, что стало неожиданностью для владельцев устройств. Об этом сообщает портал Gizchina.
Уточняется, что обновление iOS 12.4.4 предназначено исключительно для линейки устаревших iPhone и iPad. Свежее ПО вышло для iPhone 5s и 6, iPad Air первого поколения, iPad mini 2 и 3.
Кроме того, обновление iOS доступно для плеера iPod Touch 6.
По данным портала, Apple выпускает внезапно обновления для старых устройств, когда существуют критические уязвимости.
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