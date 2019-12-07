СМИ: Apple выпустит пять смартфонов в 2020 году

Компания Apple может выпустить в 2020 году сразу пять моделей стмартфонов нового поколения. Об этом сообщает портал Macrumors.

Среди предполагаемых новинок, по данным СМИ, числятся iPhone 11 Pro с диагональю экрана 6,7 дюйма (17,018 см), а также с экраном не более 6,1 дюйма (почти 15,5 см).

Также планируется выпуск серии iPhone 11 с диагонялью экрана в 5,4 дюйма (13,7 см) и модель в не более 4,7 дюйма (почти 12 см). Последний будет обновленным аналогом iPhone SE, но с более мощным процессором – A13. Он может выйти в первой половине 2020 года.

Все выпущенные модели будут работать с 5G.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Перерезать провода: новые iPhone лишатся всех разъемов

— В погоне за китайцами: как Apple поменяет схему для iPhone

— Смартфонам осталось два года: что будет после них