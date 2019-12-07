Лавров оценил данные СМИ о «русских хакерах» во Франции

Глава Министрества иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал данные газеты Le Monde о «русских хакерах», которые якобы причастны к публикации переписки французского лидера Эммануэля Макрона, а также сформировали «шпионское гнездо» во Франции. Об этом сообщает «Российская газета».

Уточняется, что министр высказался о раскрытой в Верхней Савойе, на границе со Швейцарией, «некой российской разведдеятельности» на конференции высокого уровня «Средиземноморские диалоги».

«Правда, никакой разведдеятельностью оно не занималось, но все равно «гнездо»», — сказал Лавров.

Кроме того, он иронично высказался о появившейся информации о причастности российской разведки к протестам в Чили, а также призвал «не искать сенсаций» в данным о воюющих в Ливии российских наемниках.

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