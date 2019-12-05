Россия помогла США в расследовании дела российских хакеров

Власти России оказали помощь США в расследовании дела против обвиняемого в киберпреступлениях россиянина Максима Якубца, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство юстиции Соединенных штатов.

Отмечается, что правительство России в рамках Договора о взаимной правовой помощи предоставило ответ на запрос США, который был «в некоторой степени полезен» для расследования дела.

Ранее стало известно, что власти Соединенных штатов обвинили россиян Максима Якубца и Игоря Турашова в киберпреступлениях.

Якубец подозревается в организации хакерской группировки, совершавшей кражи личных и финансовых данных пользователей. Турашову предъявлены аналогичные обвинения.

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