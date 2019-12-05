Медведев пообещал Ивлеевой не закрывать Youtube
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам, отвечая на вопрос блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, заявил, что видео-платформу Youtube в России закрывать не планируют.
«Ничего никто закрывать не собирается. Youtube как был, так и останется», — сказал Медведев.
При этом Медведев отметил, что политика Youtube меняется.
«Это зависит не от нас, а от политики Youtube, они делают ее более строгой», — констатировал премьер.
По его словам интернет в РФ, как и во всем мире, движется по пути развития интернета-вещей.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию ответов Медведева на вопросы российских телеканалов.
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