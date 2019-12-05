Медведев пообещал Ивлеевой не закрывать Youtube

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам, отвечая на вопрос блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, заявил, что видео-платформу Youtube в России закрывать не планируют.

«Ничего никто закрывать не собирается. Youtube как был, так и останется», — сказал Медведев.

При этом Медведев отметил, что политика Youtube меняется.

«Это зависит не от нас, а от политики Youtube, они делают ее более строгой», — констатировал премьер.

По его словам интернет в РФ, как и во всем мире, движется по пути развития интернета-вещей.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию ответов Медведева на вопросы российских телеканалов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Медведев пообещал самую низкую в истории России инфляцию