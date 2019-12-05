Bloomberg закрывает канал новостей в WhatsApp и переходит Telegram

Bloomberg принял решение закрыть канал новостей в WhatsApp с 7 декабря, теперь новости агентства будут появляться в Telegram. Об этом сообщается на сайте новостного агрегатора.

Отмечается, что такое решение было принято из-за изменений способов отправки сообщений в WhatsApp. Какие именно нововведения натолкнули на такой шаг, не уточняется.

Bloomberg намерен публиковать в Telegram три текста в день: новости, пересказы крупных текстов и аналитические статьи от корреспондентов.

Новый канал уже имеет значок верификации от администрации Telegram.

Bloomberg также доступен в Facebook, Twitter, Instagram и мессенджере Line, а также в виде e-mail-рассылки.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Хакеры из Самары взломали Telegram

— Дуров похвастался вкладом Telegram в борьбу с терроризмом

— Telegram хотят обвинить в распространении пиратских книг