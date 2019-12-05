Bloomberg закрывает канал новостей в WhatsApp и переходит Telegram
Bloomberg принял решение закрыть канал новостей в WhatsApp с 7 декабря, теперь новости агентства будут появляться в Telegram. Об этом сообщается на сайте новостного агрегатора.
Отмечается, что такое решение было принято из-за изменений способов отправки сообщений в WhatsApp. Какие именно нововведения натолкнули на такой шаг, не уточняется.
Bloomberg намерен публиковать в Telegram три текста в день: новости, пересказы крупных текстов и аналитические статьи от корреспондентов.
Новый канал уже имеет значок верификации от администрации Telegram.
Bloomberg также доступен в Facebook, Twitter, Instagram и мессенджере Line, а также в виде e-mail-рассылки.
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