На Украине требуют запретить продукцию Apple, обозначившей Крым российским

У президента Украины Владимира Зеленского требуют запретить продукцию компании Apple в стране после того, как американская компания стала обозначать Крым как российскую территорию в своих сервисах. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Требую немедленно запретить их деятельность на Украине, запретить их продукцию, ее ввоз», — говорится в тексте петиции, созданной 29 ноября.

Также в петиции содержится призыв создать государственную программу по утилизации имеющейся у населения продукции с возмещением денежных средств.

Отмечается, что на данный момент петицию подписали 551 человек. Чтобы ее рассмотрел президент, должно набраться 25 тыс. подписей за 90 дней.

Ранее сообщалось, что Apple устранила ошибку в приложении «Погода», сделав Крым российским в своих сервисах. До этого в приложении не указывалась государственная принадлежность данной территории.

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