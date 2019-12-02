На Украине требуют запретить продукцию Apple, обозначившей Крым российским
У президента Украины Владимира Зеленского требуют запретить продукцию компании Apple в стране после того, как американская компания стала обозначать Крым как российскую территорию в своих сервисах. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Требую немедленно запретить их деятельность на Украине, запретить их продукцию, ее ввоз», — говорится в тексте петиции, созданной 29 ноября.
Также в петиции содержится призыв создать государственную программу по утилизации имеющейся у населения продукции с возмещением денежных средств.
Отмечается, что на данный момент петицию подписали 551 человек. Чтобы ее рассмотрел президент, должно набраться 25 тыс. подписей за 90 дней.
Ранее сообщалось, что Apple устранила ошибку в приложении «Погода», сделав Крым российским в своих сервисах. До этого в приложении не указывалась государственная принадлежность данной территории.
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