Сбой по всему миру произошел в работе Twitter

Пользователи ряда стран жалуются, что не могут воспользоваться социальной сетью Twitter. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Чаше люди жаловались на проблемы с работой веб-сайта. Таких людей было 48%. Также 34% рассказали, что не могут войти в приложение на iPhone или iPad и 17% — не могли воспользоваться на Android.

Большое количество жалоб поступило от пользователей в США (Нью-Йорк, Бостон), в Канаде (Торонто), в Мексике, в Британии (Лондоне), а также в России (Москве) и Японии.

Причина сбоев на данный момент пока не установлена.

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