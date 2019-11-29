Смартфоны в России будут предупреждать пешеходов о приближающейся машине

В конце 2020 года в ряде регионов России приступят к тестированию специального бесплатного приложения на базе искусственного интеллекта, которое будет предупреждать пешеходов со смартфонами о надвигающейся машине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-президента по технологиям НП «Глонасс», советника руководителя НТИ «Автонет» Евгения Белянко.

По словам специалиста, чаще всего ДТП с участием пешеходов происходят по вине самих же пешеходов, которые переходят дорогу на красный свет светофора в наушниках или глядя в телефон.

«Приложение сможет в фоновом уведомительном режиме сообщать пешеходу о приближении автомобиля», — рассказал Белянко.

Эксперт уточнил, что приложение станет частью проекта «Автодата» — платформы, которая будет собирать, хранить и обрабатывать автомобильные и транспортные данные уже имеющихся цифровых систем.

Система сможет собирать сведения «умных» светофоров на расстоянии 100-200 метров от него об автомобильном движении, обрабатывать и демонстрировать в приложении.