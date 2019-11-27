Пристайко осудил Apple за признание Крыма российским

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал устранение компанией Apple неточностей на картах и в приложении «Погода» связанных с территориальной принадлежностью полуострова Крым. Об этом он написал в своем Twitter.

Он положительно оценил продукцию компании Apple, однако добавил, что политика не является ее сильной стороной.

Глава украинского МИД попробовал объяснить свое недовольство на языке технологического гиганта и предложил представителям компании представить, как «ваши дизайн и идея, годы работы и кусочек вашего сердца» украли. Россию в данной ситуации он назвал «злейшим врагом».

«А кого-то ни черта не волнует эта боль», — подчеркнул Пристайко.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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