Twitter удалит неактивные в течение шести месяцев аккаунты

Администрация Twitter удалит до 11 декабря 2019 года аккаунты, которые не были активны на протяжении шести месяцев, соответствующие предупреждения уже разосланы пользователям. Об этом сообщает The Verge.

Как отмечается, информацию изданию подтвердил официальный представитель Twitter.

Отмечается, что процесс удаления будет длится несколько месяцев.

В компании также подчеркнули, что ищут способы для увековечивания памяти «умерших» учетных записей.

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