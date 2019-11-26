Дуров похвастался вкладом Telegram в борьбу с терроризмом
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров написал хвалебный пост о заслугах своего проекта в борьбе с терроризмом.
«В Telegram нет места насилию, преступной деятельности и злоупотреблениям», — начал Дуров.
Он считает, что уже несколько лет его команда борется с проявлением терроризма в публикациях и отлично справляется с этой работой. Он похвастался, что политику Telegram даже оценили отметили в Европоле.
По его словам, улучшить мессенджер удалось и благодаря помощи силовиков. Дуров рассказал, что помимо автоматической защиты от призывов к насилию, любой пользователь Telegram может стать борцом с террористическими организациями, если заметит неподобающий контент и пожалуется на него.
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