Сотни тысяч россиян стали жертвами криптомайнера

Специалисты обнаружили модуль для майнинга криптовалюты Monero, который распространяется и устанавливается на компьютеры, захваченные ботнетом Stantinko. Об этом говорится в сообщении международной антивирусной компании ESET, поступившем в «Газету.Ru».

Ранее данный ботнет специализировался на рекламном мошенничестве и заразил около 500 тыс. компьютеров за пять лет в России, Украине, Белоруссии и Казахстане.

Модуль криптомайнинга CoinMiner.Stantinko тщательно скрывается — его компилируют для каждой новой жертвы. Помимо этого, он связывается с майнинг-пулом не напрямую, а через прокси, чьи IP-адреса получены из описаний видеороликов на YouTube.

Модкль сканирует запущенные на компьютере процессы, вычисляя ПО, предназначенное для безопасности.

В процессе криптомайнинга истощается значительная часть ресурсов компьютера. Чтобы не вызывать подозрений модуль анализирует активность и приостанавливает свою работу, например, если устройство работает от батареи.

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