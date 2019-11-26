В России снизились продажи дешевых смартфонов из-за сокращения числа мигрантов

В России снизились продажи дешевых телефонов в том числе из-за сокращения числа мигрантов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Кроме того, упал импорт смартфонов и кнопочных телефонов в страну, их количество в текущем году составило 32,4 млн штук (на 6% по сравнению с 2018 годом).

Отмечается, что из них 65% (21,1 млн устройств) — смартфоны дороже 7 тыс. рублей. Поставки в ценовом сегменте до 7 тыс. рублей стали ниже на 18%.

Покупатели стали все больше переходить от кнопочных телефонов к смартфонам.

Руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков уверен, что в четвертом квартале 2019 года на российскую территорию поставят не больше 45–46 млн всех мобильных устройств, что ниже уровня 2018 года на 8%.