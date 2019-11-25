СМИ узнали о выводе из строя информагентства ИГ полицией ЕС

Бельгийская полиция провела операцию по выводу из строя названного информационным агентством интернет-ресурса Amaq, аффилированного с террористической группировкой ИГ (организация запрещена в России)*. Об этом сообщает телеканал RTBF со ссылкой на источники.

Отмечается, что операция проводилась совместно со специалистами полицейской службы Европейского союза (Европол). представителям правоохранительных органов удалось заблокировать несколько тысяч связанных с ресурсом аккаунтов.

Уточняется, что план блокировочных действий разрабатывался в течение года. По словам СМИ, террористическая группировка после реализации кибератаки пыталась несколько раз восстановить доступ к интернет-ресурсам, однако ей это не удалось сделать.

Стало известно, что информационное агентство Amaq существовало с 2014 года. Оно занималось освещением деятельности боевиков посредством публикации видеороликов и новостей на нескольких языках.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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