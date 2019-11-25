VR-очки для коров протестировали в Подмосковье

На подмосковной ферме протестировали прототип очков виртуальной реальности для коров, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Человеческие VR-очки были адаптированы под особенности строения головы коров, а архитекторы виртуальной реальности разработали уникальную программу имитации летнего луга, учитывающие специфику зрения крупного рогатого скота.

Новая технология создана с целью улучшения эмоционального состояния животных.

Проект основан на данных зарубежных исследований, показывающих, что позитивный эмоциональный опыт коров оказывает положительное влияние на надои молока.

Первые испытания устройства показали снижение уровня тревожности животных и повышение общего эмоционального настроя стада.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Вы можете представить себе цифрового животновода?»

— Страны G20 внедрят искусственный интеллект в сельское хозяйство

— Абэ рассказал о роботах-тракторах для помощи фермерам