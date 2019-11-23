Дуров извинился за сбой в Telegram

Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что количество пользователей созданного им мессенджера ежегодно растет примерно на 50%. Об это сообщает ТАСС.

Однако, по его словам, этот рост по-прежнему сопровождается некоторыми трудностями.

Дуров также извинился перед пользователями за сбой в работе мессенджера 22 ноября.

Отмечается, что больше всего сообщений о проблемах в этот день поступало от пользователей из России, Белоруссии, Украины и Германии.

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