Появился трейлер новой части игры Half-Life
Компания Valve на своем YouTube-канале выложила трейлер новой части игры Half-Life, в котором можно также увидеть геймплей.
Как стало известно, она будет назваться Half-Life: Alyx. Новая часть будет спин-оффом.
События в игре развернутся между первой и второй частями оригинальной серии.
Отмечается, что главными героями будут Аликс Вэнс и ее отец Илай, которые ранее уже появлялись во вселенной Half-Life.
Как уточняется, игра выйдет только для VR-платформ. Ее релиз состоится в марте 2020 года.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Не терпится рассказать»: новая Half-Life выйдет в 2020 году