Появился трейлер новой части игры Half-Life

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Компания Valve на своем YouTube-канале выложила трейлер новой части игры Half-Life, в котором можно также увидеть геймплей.

Как стало известно, она будет назваться Half-Life: Alyx. Новая часть будет спин-оффом.

События в игре развернутся между первой и второй частями оригинальной серии.

Отмечается, что главными героями будут Аликс Вэнс и ее отец Илай, которые ранее уже появлялись во вселенной Half-Life.

Как уточняется, игра выйдет только для VR-платформ. Ее релиз состоится в марте 2020 года.

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