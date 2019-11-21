Google ужесточил требования к политической рекламе
Американская корпорация Google решила ужесточить правила размещения политической рекламы. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее заявление.
Как говорится в документе, компания учла беспокойство общества и решила ужесточить требования после последних споров о политической рекламе во время избирательного процесса. В связи с этим Google внесет изменения в процесс отбора политической рекламы.
Однако в компании напомнили, что рекламодатели могут совмещать политическую рекламу с контекстной.
До этого Twitter объявил о запрете всей политической рекламы. Решение вступит в силу 22 ноября.
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