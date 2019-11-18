Власти Ирана пообещали разобраться с исчезнувшим на фоне протестов интернетом

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что проблемы с Интернетом в Иране прекратятся в течение одного или двух дней. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, проблема с интернетом в различных местах решится в течение сегодняшнего или завтрашнего дня.

При этом по информации агентства, проблемы с доступом в сеть, которые начались в Тегеране в субботу, все еще существуют, через раз загружаются сайты с иранским доменом.

До этого организация Netblocks, анализирующая работу интернета, заявила о практически полном отключении сети на территории Ирана.

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