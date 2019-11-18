Законопроект об IT-гигантах отзывают для доработки

Депутат Госдумы, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин завил, что отзывает на доработку проект закона об ограничении доли иностранного владения IT-гигантами. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что законопроект об ограничении иностранного владения значимыми информационными ресурсами отзывается для доработки с учетом рекомендаций кабмина.

«Это означает повышение доли возможного иностранного владения IT-гигантами, четкое формулирование критериев отнесения информационных ресурсов к значимым для информационной инфраструктуры РФ», — заявил Горелкин.

Он отметил, что в документе появится «несколько интересных опций».

Он также не стал называть сроки нового внесения законопроекта.