Роскомнадзор потребовал от ряда сайтов удалить оскорбительные изображения госсимволов

Роскомнадзор потребовал у ряда сайтов удалить контент, оскорбляющий государственные символы России, в том числе гимн, герб и флаг. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, требование об ограничении доступа к сайтам-«нарушителям» с неприемлемыми изображениями и комментариями поступило от Генеральной прокуратуры России.

Администрациям данных интернет-ресурсам уже направлены уведомления о внесении в единый реестр запрещенной информации, указанный контент должен быть удален.

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