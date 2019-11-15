Роскомнадзор потребовал от ряда сайтов удалить оскорбительные изображения госсимволов
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Роскомнадзор потребовал у ряда сайтов удалить контент, оскорбляющий государственные символы России, в том числе гимн, герб и флаг. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как отмечается, требование об ограничении доступа к сайтам-«нарушителям» с неприемлемыми изображениями и комментариями поступило от Генеральной прокуратуры России.
Администрациям данных интернет-ресурсам уже направлены уведомления о внесении в единый реестр запрещенной информации, указанный контент должен быть удален.
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