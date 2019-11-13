В России создали систему предупреждения угроз национальной безопасности

В России была создана система по сбору данных для оценки состояния национальной безопасности и выявления кризисных ситуаций и негативных тенденций. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аппарата Совета безопасности России.

Представители ведомства рассказали, что секретарь Совбеза Николай Патрушев провел заседание межведомственной комиссии по проблемам стратегического планирования. На встрече были рассмотрены меры по улучшению системы мониторинга состояния национальной безопасности.

Также были затронуты вопросы организации мониторинга на уровне федеральных округов и моделирования развития кризисных ситуаций, в том числе с использованием искусственного интеллекта.

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