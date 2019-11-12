Google разъяснила новые правила пользования YouTube

Пресс-служба Google пояснила «Газете.Ru», что обновленные условия использования YouTube не повлияют ни на авторов, ни на их контент.

«Мы внесли некоторые изменения в наши Условия предоставления услуг, чтобы облегчить их чтение и обеспечить их актуальность. Мы не меняем способ работы наших продуктов, способ сбора или обработки данных или любые ваши настройки. Мы также не меняем то, как мы работаем с создателями, ни их права на свои произведения, ни их право на монетизацию», — заявил представитель пресс-службы.

Ранее СМИ заметили появление противоречивого пункта в обновленных условиях пользования видеохостинга, согласно которому администрация оставляет за собой право блокировать аккаунты, не приносящие доход.

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— YouTube не будет блокировать не приносящие дохода аккаунты