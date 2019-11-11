Исследование: 58% россиян сталкивались с агрессией в интернете

Больше половины российских интернет-пользователей (58%) сталкивались с онлайн-агрессией. Об этом говорится в исследовании Mail.ru Group, поступившем в «Газету.Ru».

Самыми распространенными формами выражения агрессии стали разовые агрессивные комментарии, осуждение действий других людей и троллинг.

В интернете люди сталкиваются с агрессией чаще, чем в реальной жизни, – об этом сказали 47% опрошенных.

С термином «кибербуллинг» знаком каждый третий интернет-пользователь. Участники опроса понимают разницу между буллингом и другими формами проявления агрессии (оскорбительными комментариями, матом, троллингом и шеймингом), определяя буллинг как травлю и преследование.

Три главных повода для онлайн-агрессии — сексуальная ориентация, несоответствие стандартам красоты, активность в интернете.

Женщин, как правило, травят за внешность, мужчин — за жизненные неудачи, за то, что они «не мужики».

В целом агрессия в интернете не воспринимается как повод обратиться за помощью: 71% жертв предпочли справляться самостоятельно. Женщины просят о помощи немного чаще, чем мужчины.