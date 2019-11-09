Путин ждет от искусственного интеллекта разрушения косности бюрократии России
Российский лидер Владимир Путин считает, что огромная сила искусственного интеллекта позволит российской бюрократии избавиться от косности и неповоротливости. Обь этом сообщает «Интерфакс».
По словам президента России, искусственный интеллект позволит повысить прозрачность бюрократических процедур. В свою очередь, это позволит сделать общество устойчивее.
«В этом случае люди будут видеть, что и как делает власть и чем она руководствуется при принятии тех или иных решений», — добавил Путин.
Глава государства подчеркнул, что, по его мнению, в искусственном интеллекте заложена колоссальная сила, которая позволит его владельцу приобрести огромные преимущества среди конкурентов.
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