Отец Ассанжа боится смерти сына в тюрьме

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Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что боится за жизнь сына, передает Daily Mail.

Он заявил, что убедился в этом, навещая сына в тюрьме.

Шиптон отметил, что его сын действительно может умереть в заключении после девяти лет преследования за раскрытие военных преступлений США.

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