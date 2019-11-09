Отец Ассанжа боится смерти сына в тюрьме

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что боится за жизнь сына, передает Daily Mail.

Он заявил, что убедился в этом, навещая сына в тюрьме.

Шиптон отметил, что его сын действительно может умереть в заключении после девяти лет преследования за раскрытие военных преступлений США.

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