Пескова спросили про запрет «Википедии»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пояснил, что президент Владимир Путин, говоря о «Википедии», имел в виду отсутствие гарантий достоверности размещенной на ней информации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Песков отметил, что ни о каких запретах или ограничениях доступа к ресурсу речь не велась. Он отметил, что «Википедия» — это уважаемый ресурс.

Он отметил, что Путин имел ввиду, что достоверность информации «никем не гарантируется».

«И как раз президент и говорил о том, что надо сделать доступным гарантированный, с точки зрения достоверности, источник энциклопедических знаний, а это «Большая Российская энциклопедия» . Ни о каких запретах, каких-то препятствиях к доступу к «Википедии» нет, и речи быть не может», — сказал Песков.

Путин на заседании Совета по русскому языку предложил заменить «Википедию» на «Большую российскую энциклопедию».

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