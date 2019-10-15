Россия создаст киберполигон
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ о правиле предоставления из федерального бюджета субсидий на создание киберполигона. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что на киберполигоне будут обучать специалистов и руководителей в области информационной безопасности.
Так, Минкомсвязь будет предоставлять дотации на развитие полигона через конкурсный отбор. Чтобы принять участие в конкурсе, компании должны быть зарегистрированы в России, с долей иностранного владения менее 50%.
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