Россия создаст киберполигон

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ о правиле предоставления из федерального бюджета субсидий на создание киберполигона. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что на киберполигоне будут обучать специалистов и руководителей в области информационной безопасности.

Так, Минкомсвязь будет предоставлять дотации на развитие полигона через конкурсный отбор. Чтобы принять участие в конкурсе, компании должны быть зарегистрированы в России, с долей иностранного владения менее 50%.

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