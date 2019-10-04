Иранские хакеры совершили кибератаки на участников президентской гонки США

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Иранская хакерская группировка Phosphorous произвела атаки на аккаунты, имеющие отношение к кампании по выборам президента США. Об этом сообщается в блоге Microsoft.

По имеющейся информации, хакерские атаки также коснулись бывших и нынешних американских чиновников, журналистов и известных иранцев.

Как стало известно, в августе и сентябре 2019 года было зафиксировано порядка 2,7 тысяч кибератак.

Отмечается, что хакерская группировка пыталась получить данные об учетных записях электронной почты.

Ранее сообщалось, что хакеры совершили массовую атаку на ведомства американского шатат Техас.