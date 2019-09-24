В России начали установку оборудования в рамках закона о защите Рунета

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что российские операторы связи приступили к монтажу оборудования в рамках закона об устойчивом Рунете. Об этом сообщает РИА «Новости».

Тестирование техники начнется в конце сентября в одном из регионов, отметил Жаров, но не в Тюмени, как ранее сообщали СМИ. Испытания будут проходить в течение нескольких недель.

Вначале, по его словам, пройдет техническая проверка — «влияет на трафик, не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно».

В апреле Госдума приняла закон о надежном Рунете. Законопроект нацелен на защиту работы интернета в случае угрозы извне.