Россия обсудила с США кибербезопасность

Российская и американская стороны поговорили об информационной безопасности в рамках заседания рабочей группы ООН. Об этом рассказал спецпредставитель президента страны по вопросам международного сотрудничества в заявленной сфере Андрей Крутских, передает РИА «Новости».

По его словам, Россия активно проявила себя на сессии, в частности страна и США провели конструктивный диалог по кибербезопасности. Во время обсуждения, США согласились начать разговор с Москвой в рамках международных организаций. Он отметил, что на заседании американская сторона не обвиняла Россию во «вмешательстве» в выборы. Однако Крутских считает, что стране не стоит обольщаться и ждать исчезновения фейковых новостей на эту тему в США.

Спецпредставитель подчеркнул, что во время сессии многие страны тянулись к России.

«Десятки стран провели с нами двусторонние переговоры», — констатировал Крутских.

Ранее в Пентагоне назвали Россию главной угрозой для США в киберпространстве.