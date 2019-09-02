Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества

Министерство юстиции России предупредило население о телефонных мошенниках, которые вымогают деньги под видом государственных адвокатов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, злоумышленники звонят гражданам по телефону и выдают себя за следователей или сотрудников других госорганов, после чего предлагают возместить стоимость представленных услуг «адвоката» или доплатить за различный сервис.

Мошенникам уже удалось таким образом обмануть ряд граждан. Число жертв не указывается. Известно, что в настоящее время полиция приступила к разбирательству, за расследованием следит Гениральная прокуратура.

Ранее сообщалось, что как россиян обманывают через голосовые помощники.