Власти США обязали Google заплатить штраф в $200 млн

Google согласилась заплатить штраф в размере порядка $200 миллионов властям США с связи с нарушением конфиденциальности детей на YouTube. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как отмечается, разработчика обвиняют в публикации данных несовершеннолетних до 13 лет без согласия родителей.

Штраф в размере $200 млн является одним из крупнейших, наложенных в рамках американского закона о защите конфиденциальности детей в интернете (COPPA).

Ранее сообщалось, что Google обнаружил массовую утечку личных данных владельцев iPhone.