NYT: Иран не может оправиться от кибератаки США

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Источники в Вашингтоне проинформировали о том, что американская сторона в июне осуществила секретную кибератаку против Ирана. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, Тегеран до сих пор не может отправиться от произошедшей 20 июня кибератаки, наладить связи между военными подразделениями и восстановить свои компьютерные системы. Целью действий американской стороны был Корпус стражей Исламской революции.

По словам экс-сотрудника разведки США Нормана Рула, таким образом США хотели продемонстрировать свои возможности во избежание крупного конфликта иранской стороной. После произошедшего Иран утратил возможность совершать атаки на танкеры в Персидском заливе.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение кибератаки Пентагоном против компьютерных систем Иран.