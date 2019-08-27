В НАТО пообещали ответить на кибератаки

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс может ответить на любую кибератаку, пишет Prospect.

По его словам, даже минутная кибератака может нанести огромный урон США в экономике, инфраструктуре, а также подорвать демократию и военный потенциал страны. В связи с этим американская сторона будет пользоваться ст. 5 договора альянса о коллективной обороне и защищать страну.

«НАТО приспосабливается к этой новой реальности, чтобы мы все были в безопасности», — добавил Столтенберг.

Он отметил, что Североатлантический альянс будет действовать и защищаться на суше, на море и в воздухе.

«Киберугрозы… становятся все более частыми, более сложными и разрушительными», — заключил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что хакеры совершили массовую атаку на ведомства Техаса.