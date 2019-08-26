Как бороться с травлей детей в интернете, рассказали в Роскачестве

Роскачество рассказало, как обезопасить своего ребенка от онлайн-травли. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Согласно ведомству, приблизительно 70% детей были жертвами онлайн-травли. Более того, 40% детей, изначально являющихся жертвами, потом сами становились агрессорами в Сети.

В Роскачестве отметили, что, если ребенок удаляет свои страницы в соцсетях или у него наблюдаются какие-то другие изменения в поведении, то это может говорить о том, что ребенок подвергается онлайн-травле.

В ведомстве отметили, что родителям следует договориться с ребенком о том, чтобы он обязательно рассказал им, если кто-то начал угрожать ему в Сети или оскорблять.

Там подчеркнули, что ребенка необходимо предупредить, что при такой ситуации ему надо прекратить общение с таким человеком.

Кроме того, в ведомстве добавили, что в случае травли ребенка в Сети следует ее игнорировать или пригрозить обидчику обращением в полицию.

«На оскорбления в соцсетях нужно жаловаться, а обидчиков – банить», — уточнили в Роскачестве.

Помимо этого, в сложившейся ситуации можно позвонить по детскому номеру телефона, заключили в ведомстве.