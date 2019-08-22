Произошел сбой в работе Instagram и Facebook
close
Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram рассказали о проблемах в работе сервисов. Об этом сообщает портал Downdetector.
73% жалуется на проблемы с входом в Instagram, а 66% — в Facebook.
С проблемой загрузки столкнулись 23% пользователей Instagram. Большинство недовольных пользователей — жители США, а именно северной части Калифорнии.
Трудности при загрузки сайта испытали 3% пользователей, а в Facebook — 33%.
Ранее сообщалось, что сбой произошел в работе Instagram.