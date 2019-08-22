Произошел сбой в работе Instagram и Facebook

Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram рассказали о проблемах в работе сервисов. Об этом сообщает портал Downdetector.

73% жалуется на проблемы с входом в Instagram, а 66% — в Facebook.

С проблемой загрузки столкнулись 23% пользователей Instagram. Большинство недовольных пользователей — жители США, а именно северной части Калифорнии.

Трудности при загрузки сайта испытали 3% пользователей, а в Facebook — 33%.

Ранее сообщалось, что сбой произошел в работе Instagram.