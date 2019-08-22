Названа дата отправления робота «Федора» в космос

Госкорпорация «Роскосмос» назвала дату отправления робота «Федора» с космодрома Байконур в космическое пространство. Об этом сообщает РИА «Новости».

Робот полетит на борту корабля «Союз МС-14» в космос в четверг, 22 августа, в 6.38 мск.

Отмечается, что «Федор» вернется на землю через 17 дней. Во время путешествия он будет находится в кресле командира корабля «Союз». Компанию роботу составит вязаная в виде космонавта игрушка «Маруся».

Тестирование системы обеспечения безопасности полетов космонавтов является основной задачей миссии, а именно оценка перегрузки и особенностей полета новой ракеты «Союз-2.1а».

Ранее сообщалось, что опубликовано видео подготовки робота «Федора» к полету в космос.