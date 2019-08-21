Трамп призвал Apple «уйти из Китая»

Президент США Дональд Трамп призвал американскую корпорацию Apple перенести производство из КНР, передает ТАСС.

Глава государства на встрече с румынским президентом Клаусом Йоханнисом сказал о том, что без его помощи у крупных корпораций появились бы проблемы.

«Я могу оказывать помощь таким американским компаниям, как Apple, очень короткое время, пока они не сделают того, что должны сделать», — заявил Трамп.

Он уточнил, что речь идет о том, чтобы «уйти из Китая».

Ранее Трамп заявил, что, вероятно, не будет продлевать для Huawei временную генеральную лицензию и давать отсрочку, а также вести любые дела с этой китайской компанией.