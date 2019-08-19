Twitter решил запретить рекламу госСМИ

Компания Twitter запретила государственным СМИ распространять рекламу через свою социальную сеть. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что аккаунты могут использовать свои учетные записи для трансляции определенной информации, но не для рекламы. В компании причины подобного решения не назвали.

Уточняется, что новые правила не будут касаться независимых общественных каналов, а также организациям, финансируемым налогоплательщиками.

Одним из определяющим фактором определения СМИ государственным будет «политическое давление или контроль над процессом производства и распространения» новостей.

Кроме того, у таких СМИ будет 30 дней для того, чтобы убрать рекламу аккаунта.