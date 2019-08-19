Почти 50% россиян никогда не играли в видеоигры, показал опрос

Почти половина россиян никогда не играла в видеоигры, а треть перестала в них играть. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результат опроса ВЦИОМ.

Согласно имеющимся данным, 48% никогда не играли в видеоигры, 33% перестали в них играть, 19% увлекаются играми на данный момент. При этом, 40% играющих – молодежь от 18 до 24 лет.

Отмечается, что 46% играют несколько раз в неделю, каждый день играют 18%, один раз в месяц и реже – 12%. Наиболее часто для игр использовали телефон (48%), на втором месте был компьютер (41%), а на третьем – ноутбук (24%).

Кроме того, 40% респондентов отметили, что качество российских видеоигр стало лучше, 21% уверены, что не меняется. 15% ничего не знали о видеоиграх, а 3% сказали, что качество ухудшилось.

Опрос проводился среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тысяч респондентов.

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