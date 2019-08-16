В работе Gmail по всему миру произошел сбой

Пользователи по всему миру отметили в пятницу, 16 августа, неполадки в работе электронной почты Gmail. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Как отмечается, сбои в работе системы начались в 03.17 по времени Восточного побережья США (10.17 мск).

Больше всего о неполадках сообщили пользователи из США, Японии, Индии, Австралии и Малайзии. Россияне пока не заявляли о проблемах с Gmail. Сложности возникли с авторизацией (50%), около 25% людей не могут получать сообщения, а у 24% не открывается сайт.

Ранее сообщалось, что в работе Google произошли сбои.