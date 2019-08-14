Запад публично совершенствует способы кибератак, заявили в Совбезе России

Заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов заявил, что Запад постоянно совершенствует способы кибератак на оппонентов и даже не скрывает подготовку к подобным акциям. Об этом сообщает «Российская газета».

По его словам, западные страны рассматривают глобальное информационное пространство как место межгосударственного противоборства и как виртуальный театр боевых действий для решения различного рода задач.

В связи с этим, отметил он, Запад и разрабатывает новые технологии для воздействия на своих политических оппонентов.

«Примечательно, что мероприятия по подготовке к подобным акциям стали носить публичный характер», — уточнил Храмов.

Он пояснил, что западные страны фактически открыто заявляют о необходимости проведения превентивных кибератак.

Ранее CNN узнал о новой кибератаке Пентагона.