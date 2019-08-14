В российских школах могут ввести факультатив по киберспорту

В школах России могут организовать факультативные занятия по киберспорту. Об этом сообщает RT.

Авторами инициативы выступил Институт развития интернета. Ее экспериментальная реализация может быть включена в проекты «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда».

Уточняется, что пробные эксперименты планируют провести с 2020 по 2025 годы.

Игры, которые будут использоваться на факультативах, будут выбираться совместно со школьными психологами и педагогами.

Отмечается, что также могут проводиться кибертурниры между школами.