Hill: в США запретили брать ряд моделей ноутбуков Apple в самолеты

Федеральное авиационное управление США проинформировало о том, что в самолет нельзя будет брать некоторые модели ноутбуков, которые выпускает компания Apple. Об этом пишет The Hill.

По данным издания, речь идет о моделях ноутбуков MacBook Pro, которые были куплены в период с сентября 2015 года по февраль 2017 года. Компания пришла к выводу, что у некоторых ноутбуков возможен перегрев батареи, что является рискованным с точки пожарной безопасности.

Отмечается, что такие модели нельзя перевозить ни в багаже, ни в ручной клади.

Ранее сообщалось, что ФАС возбудила дело против Apple.