Опубликовано видео подготовки робота «Федора» к полету в космос

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поделился видео о подготовке робота «Федора» к полету на МКС. Соответствующее видео выложили в твиттере.

Как отмечается, в видео звучит песня «Над Землей летит корабль», автором которой является Рогозин.

В ролике видны реальные съемки разработки робота и его подготовки к полету на МКС.

Также в ролике показана трехмерная графика.

В свою очередь, сам «Федор» с помощью твита в своем твиттере поблагодарил Рогозина и заявил, что за ним «не заржавеет».

Ранее сообщалось, что робот «Федор» 22 августа полетит на МКС.