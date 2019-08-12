Опубликовано видео подготовки робота «Федора» к полету в космос
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поделился видео о подготовке робота «Федора» к полету на МКС. Соответствующее видео выложили в твиттере.
Как отмечается, в видео звучит песня «Над Землей летит корабль», автором которой является Рогозин.
В ролике видны реальные съемки разработки робота и его подготовки к полету на МКС.
Также в ролике показана трехмерная графика.
В свою очередь, сам «Федор» с помощью твита в своем твиттере поблагодарил Рогозина и заявил, что за ним «не заржавеет».
Ранее сообщалось, что робот «Федор» 22 августа полетит на МКС.